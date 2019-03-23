Российские мужчины-фигуристы провалились на ЧМ. Коляда лишь шестой, остальные заняли еще более низкие места

На чемпионате мира по фигурному катанию в Японии завершились соревнования среди мужчин. Россияне не попали даже в пятерку сильнейших.

Победа досталась американскому фигуристу Натану Чену (324,42 балла). Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю в этот раз довольствовался лишь серебряными медалями (300,97). Бронза ушла к еще одному американцу Винсенту Чжоу (281,16).

Лучший из российских фигуристов Михаил Коляда занял всего шестое место (262,44) во многом из-за провала в короткой программе, где он допустил много грубых ошибок. Напомним, что комментаторы Первого канала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин тогда жестко раскритиковали Коляду в прямом эфире.

Дебютант чемпионатов мира, он же бойфренд Елизаветы Туктамышевой, Андрей Лазукин выступил почти без ошибок что в короткой, что в произвольной программах, но низкая сложность его компонентов не позволила бороться за высокие места. В итоге он стал десятым (248,74). Вице-чемпион Европы Александр Самарин расположился на 12 месте (246,93).

Напомним, сборная России на чемпионате мира по фигурному катанию завоевала пять медалей. В женском катании золото выиграла Алина Загитова, бронзу Евгения Медведева. В соревновании спортивных пар серебро у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронза у Натальи Забияко и Александра Энберта. В танцах на льду серебро завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.





