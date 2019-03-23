Больше тысячи девушек хотят стать воспитанницами пансиона Минобороны в Петербурге

Желающих учиться в петербургском филиале пансиона воспитанниц Минобороны уже насчитывается больше тысячи, заявило в субботу, 23 марта, российское военное ведомство со ссылкой на перечень поданных заявок.

В пансион воспитанниц Минобороны набирают дочерей военных из отдаленных гарнизонов, военнослужащих, погибших в боевых действиях, а также получивших государственные награды за исполнение воинского долга.

"К настоящему времени зафиксировано уже более тысячи обращений от желающих проходить обучение в новом филиале пансиона воспитанниц Минобороны России, и это несмотря на то, что официально прием документов на поступление еще не начался", – говорят в военном ведомстве.

Петербургский пансион должен начать работу 1 сентября этого года – на острове Бычий. На территории пансиона, кроме учебно-административного и спального корпусов, девушкам обещаны бассейн, игровой спортивный и бальный залы, библиотека. Строительство на данный момент еще не закончено, отмечают в Минобороны.







Подобный пансион, считающийся головным учебным заведением, функционирует в Москве. В военном ведомстве уверяют, что программа обучения для девушек не будет отличаться от принятой в столице.

Напомним, заведение появится на месте не достроенного Аркадием Ротенбергом спортивно-гостиничного комплекса.