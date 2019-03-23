Мединский отреагировал на предложение Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры Владимир Мединский считает, что музыкант Сергей Шнуров не понимает, о чем говорит, когда предлагает упразднить министерство культуры. Глава ведомства также подумал за коллег из других стран.

Своё мнение Мединский выразил на встрече с журналистами в Москве 23 марта. Он прокомментировал слова Шнурова, которые прозвучали накануне после обсуждения законопроекта «О культуре». Лидер группы «Ленинград» заявил, что министерств культуры нет ни в одной стране и в России этот орган надо распустить. Мединский отметил, что министры культуры в Китае, Турции, Франции и Италии удивились бы, узнав, что их нет. «Он не понимает, что говорит. Министерство культуры есть везде. Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть», – цитирует министра РИА Новости.

На том же заседании Шнуров призвал депутатов не увлекаться написанием «культурных» законов и не пытаться «поймать сетью океан».





