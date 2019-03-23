Загитову после победы на ЧМ заставили до пяти утра сдавать допинг-тест

Российскую фигуристку, выигравшую чемпионат мира в Японии, Алину Загитову на протяжении восьми часов после выступления не отпускали допинг-офицеры. Как передает «Спорт-Экспресс», у 16-летней фигуристки возникли проблемы со сдачей анализов.

«Я сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой рекорд. У меня не было времени остаться с собой наедине, и я сегодня еще не спала. Не удалось», – рассказала спортсменка.

Отметим, что аналогичные проблемы у Загитовой возникли после короткой программы 20 марта. Но тогда девушка справилась за пять часов.

Напомним, сборная России на чемпионате мира по фигурному катанию завоевала пять медалей. В женском катании золото выиграла Алина Загитова, бронзу Евгения Медведева. В соревновании спортивных пар серебро у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронза у Натальи Забияко и Александра Энберта. В танцах на льду серебро завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.





