Шипулин намерен занять кресло вице-губернатора Свердловской области. Тот не против

Биатлонист Антон Шипулин заявил о старте предвыборной кампании и участии в праймериз «Единой России». На довыборы он пойдёт от Серовского городского округа. Об этом завершивший карьеру спортсмен рассказал 23 марта после встречи с активистами движения «Гражданская позиция северян» и открытия лыжных соревнований в Серово.

Как передаёт издание E1, вице-губернатор области Сергей Бидонько поддержал кандидатуру Шипулина, биатлонист может занять его место. Бидонько сложил депутатские полномочия в декабре прошлого года, параллельно с тем как Шипулин заявил об окончании профессиональной спортивной деятельности. Бывшему депутату предложили место в руководстве региона. Довыборы должны пройти осенью, праймериз состоятся уже в мае.

Шипулин добавил, что успел посетить несколько городов округа и теперь налаживает связь с их руководством, проникается проблемами местных жителей.





