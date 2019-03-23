Российские истребители дважды за сутки сопровождали американские бомбардировщики над Балтикой

Дежурные истребители Су-27 сил противовоздушной обороны России дважды за последние сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, летевшие над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом 23 марта сообщил Национальный центр управления обороны Российской Федерации.

Оба бомбардировщика были запеленгованы средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы России, говорится в официальном сообщении центра.

Командование ПВО решило взять американские самолеты на сопровождение. Для этого по тревоге подняли экипажи истребителей Су-27.

Истребители занимали позицию немного позади бомбардировщиков и следовали за ними в нейтральном воздушном пространстве вдоль госграницы.







По данным Национального центра управления обороны РФ, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.