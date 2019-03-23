«Придут другие и не будут решать ваши проблемы». Беглов призвал жителей Калининского района избираться в местные депутаты

Врио губернатора Александр Беглов призвал горожан избираться в депутаты в «родных» муниципалитетах, предупредив, что кандидаты-чужаки не будут решать проблемы жителей. Такую мысль он высказал во время общения с жителями микрорайона Полюстрово 23 марта в ходе объезда, передает корреспондент «Фонтанки».

Градоначальник попросил жильцов Калининского района проявить активность и подчеркнул: «Вас прошу, очень важно 8 сентября проголосовать за местное самоуправление. Мы избираем почти 1,3 тысячи депутатов по городу в местное самоуправление. И здесь должны присутствовать депутаты местного самоуправления».

Врио губернатора напомнил, что стал объектом критики за призыв не пускать на выборы оппозиционных кандидатов из других городов.

«Нужно своих избирать, местных я имею в виду. Вот здесь живет человек, который хочет быть депутатом местного самоуправления, – его нужно избирать. Потому что он каждый день будет с вами сталкиваться, ездить по этой дороге, водить детей в сад по этому технологическому проезду», – пояснил он.







Градоначальник обрисовал возможные риски, если местные не проявят гражданскую сознательность: «Вот к вам приедут другие и не будут решать ваши проблемы. Надо начинать с местной власти. Услышьте меня. Если вы не будете идти в местную власть, сложно будет решать проблемы», – заявил Александр Беглов.

Ранее во время выступления перед сотрудниками предприятия «Алмаз-Антей» временный глава города назвал кандидатов от оппозиционных партий «гнусным вороньем».