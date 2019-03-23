Российские парусники отправятся в кругосветку в честь 200-летия открытия Антарктиды

Российские парусники «Седов», «Паллада» и «Крузенштерн» в конце 2019 года отправятся в кругосветное плавание, чтобы таким образом отметить 200-летие открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано 23 марта на сайте правительства РФ.

В 2020 году исполняется 200 лет открытию Антарктиды экспедицией под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. По следам российских мореплавателей частично пройдут три больших российских учебных парусника.

«Седов» выйдет в декабре 2019 года из Кронштадта, а завершит плавание в декабре 2020 года в Калининграде. Он совершит трансатлантический переход и встретится с «Палладой», которая, в свою очередь, пойдёт из Владивостока в ноябре и максимально приблизится к Антарктиде. «Крузенштерн» также пересечёт Атлантику, выйдя из порта прописки в Калининграде в декабре, и все три судна встретятся между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР) в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов (Великобритания).







После Кейптауна «Седов» приступит ко второму этапу экспедиции, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдёт через Индийский и Тихий океаны, а затем по Панамскому каналу – в Атлантический океан. Парусник посетит места наиболее значимых событий Второй мировой войны. Дальнейший маршрут «Крузенштерна» тоже будет привязан к этой памятной дате. Он пришвартуется в портах городов-героев, городов воинской славы, в портах Европы, где расположены мемориалы погибшим в борьбе с фашизмом.

Подготовкой и проведением экспедиции займётся специальный организационный комитет.