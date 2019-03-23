Эксперты рассказали, где в Петербурге легче всего дышится. Самый грязный воздух - на Лиговке и Обводном канале

Ситуация в Петербурге с качеством атмосферного воздуха хуже всего в районе Лиговского проспекта и Обводного канала, а лучше всего – на Васильевском и Крестовском островах. Такой вывод можно сделать из опубликованного накануне исследования карт сервиса «Яндекс-недвижимость».

Хуже всего ситуация там, где в воздух попадает максимальное количество выхлопных газов автомобилей. На Лиговке и Обводном канале очень много машин и движение неравномерное из-за пробок, обращают внимание авторы исследования.

Похожая ситуация наблюдается на Литейном, Владимирском, Загородном проспектах. Пробки вокруг Московского вокзала из-за плохой транспортной развязки тоже плохо сказываются на состоянии городского воздуха. Не повезло Московскому проспекту, особенно к югу от Обводного канала, а также пересечению ЗСД и КАД. Автомагистрали на набережных также отравляют воздух, особенно Выборгская, Свердловская, Смольная, Малоохтинская и Синопская. На северо-западе, где много новостроек, дышится тоже не очень хорошо: стоит Гражданский проспект до Кушелевки, а дальше – традиционная пробка на пересечении с проспектом Блюхера.

Неплохо с воздухом на островах ближе к Финскому заливу, а точнее в западной части Васильевского, на северо-западе Крестовского и Петроградской стороны.







Лучше всего, предсказуемо, на окраинах. Топ-10 самых чистых округов выглядит так: Павловск, Пушкин, Тярлево, Александровское, Колпино, Шушары, Понтонный, Саперный, Кронштадт, Красное Село.

В крупных мегаполисах до 80% выбросов попадают в воздух из-за транспорта, указывают авторы исследования. Следом идут выбросы от промышленных предприятий и электростанций, пожары, наличие рядом мусорных свалок. Что касается трафика, идеально если автомашины едут непрерывно со скоростью 60–80 км/ч – тогда они выделяют меньше выхлопных газов.