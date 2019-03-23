Фигуристка Евгения Медведева о жизни в Канаде: «Мам, пап, я что – приемная?»

Бронзовая медалистка чемпионата мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о жизни в Канаде. Как цитирует 19-летнюю спортсменку «Спорт-Экспресс», в Северной Америке она чувствовала, что «что-то не то».

«В течение сезона было такое ощущение, что я как приемная – меня любят, обо мне заботятся, но что-то не то. «Мам, пап, я что – приемная?». Но сейчас такое ощущение пропало, у нас крепкая фигурнокатательная семья под названием «Крикет-клаб». Конечно, для меня этот старт был просто потрясающим – я повернулась и увидела около бортика тех людей, которых я очень давно хотела видеть рядом с собой. На данный момент для меня это лучшие тренеры, лучший друг и хореограф. Это что-то невообразимое – это чувство настоящей человеческой поддержки», – заявила Медведева.

Ранее Медведева рассказала о творческих планах на следующий сезон. В частности, она призналась, что хочет сделать программу в образе японской гейши. А все благодаря идеальному телу, к которому, по признанию фигуристки, она сейчас пришла. Еще недавно ее мучили серьезные проблемы со здоровьем из-за худобы и стресса. Вплоть до того, что на ногах стали образовываться трещины.

Напомним, на чемпионате мира в Японии российские фигуристки завоевали две медали: золото у Алины Загитовой и бронза – у Евгении Медведевой.





