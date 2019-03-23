Беглов пообещал ликвидировать свалку в микрорайоне Полюстрово. Первый этап завершится до конца года

Свалку, расположенную в непосредственной близости от жилых домов в Калининском районе, ликвидируют в два этапа. До конца 2019 года мусор уберут от ЖК «Город мастеров». Об этом врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил жителям микрорайона 23 марта в ходе объезда, передает корреспондент «Фонтанки».

Городской комитет по финансам поддержал выделение дополнительных 94 млн рублей на ликвидацию свалки в Полюстрово.

Градоначальник дал поручение изучить, какой именно мусор накопился на незаконном полигоне. Предполагается, что до конца 2019 года завершат первый этап – уборку свалки возле жилого комплекса «Город мастеров». На 2020 запланирована ликвидация мусора около ЖК «Ландыши».

«Нельзя, извините за выражение, втюхивать жителям квартиры, которые выходят на помойку», – сказал Беглов.







Микрорайон Полюстрово – бывшие промышленные земли, частично рекультивированные после незаконной свалки, начали активно застраиваться 4 года назад.

Также жители кварталов 24-27 и 25-26 Полюстрово сообщили о нехватке социальной и транспортной инфраструктуры.

Напомним, до 2024 года в Петербурге выдано разрешений на строительство 24 млн кв. метров жилья. Ранее Смольный поручил районным администрациям провести инвентаризацию социальной инфраструктуры для подсчета дефицита мест в школах, детсадах и поликлиниках.