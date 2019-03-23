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Общество
23.03.2019 12:57
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Росстат разглядел в каждом пятом россиянине заядлого курильщика. Треть не бросает из-за недостатка силы воли

Ежедневно курят 22,5% жителей России, сделала вывод Федеральная служба государственной статистики, опубликовавшая результаты выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье. Результаты исследования публикует сегодня, 23 марта, РБК.

"Как часто вы курите?" – с таким вопросом авторы исследования обращались к людям старше 15 лет с 20 сентября по 5 октября прошлого года по всех регионах России. Охват личными интервью составил 15 тысяч домохозяйств, уверяет Росстат. 

Выяснилось, что среди 15-19-летних ежедневно курят 7% опрошенных, среди 22-24-летних таковых уже 23%. Самой курящей оказалась группа людей в возрасте от 40 до 50 лет – 32,5%. После 60 лет курильщиков снова становится меньше, 12%. В среднем заядлыми приверженцами табака можно признать 22,5% граждан страны, резюмируют в Росстате. 

Почти 5% опрошенных рассказали, что курят иногда, а 72,5% заверили, что не курят вообще.



Тотальную зависимость от сигарет признали 5,4% респондентов, просто привычкой курение назвали 75% опрошенных. 31% признался, что может и хотел бы бросить, но мешает недостаток силы воли. Для 15% курить означает получить удовольствие, для 34% – успокоиться. 

В последний раз подобное масштабное исследование факторов, влияющих на здоровье, проводилось Росстатом в 2013 году. Тогда респондентов не спрашивали, как часто они курят, но интересовались причинами взяться за сигарету. При этом шесть лет назад 4% опрошенных признали свою тотальную зависимость от курения.

Согласно мировой статистике, из 7,5 млрд населения Земли курящих – примерно один миллиард, подсчитала американская The Tobacco Atlas. 

Минздрав России с февраля продвигает инициативу добиться снижения доли ежедневно курящих до 5% к 2050 году. В начале 2017-го более 60% россиян высказались в поддержку идеи Минздрава полностью запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2014 года. Тогда предложение нашло поддержку даже среди более чем половины курильщиков.

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