Австралиец остался без фототехники почти на миллион во время ужина на Невском. Стащившего рюкзак нашли в Ленобласти

Гражданин Австралии родом из Гонконга отдыхал после прогулки по Петербургу в столовой на Невском проспекте и оставил свой рюкзак без внимания. За просмотром камер и объективов через сутки полицейские застали жителя Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке», пропажу рюкзака иностранец заметил около семи часов вечера 21 марта, сидя в столовой на Невском проспекте, дом 5. В заявлении он перечислил содержимое – наличные деньги в юанях и австралийских долларах, фотоаппарат, три объектива и вспышка к нему, экшен-камера. Общий ущерб составил 807 тысяч рублей. Полиция Центрального района возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Оперативники посмотрели камеры видеонаблюдения и уже через сутки стояли на пороге дома в городе Никольское Тосненского района Ленобласти. Подозреваемый – безработный и не судимый местный житель.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.





