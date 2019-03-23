Сотня полицейских отработала пятничные «взрывные» письма: проверено 27 учреждений, эвакуировано 17,5 тысячи человек

Лжеминеры в минувшую пятницу нажали на кнопку «отправить» 24 раза. Письма с угрозами восприняли в 27 школах, торговом центре и морском порту Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», очередной учебный день с эвакуацией 22 марта прошел для учеников 23 школ, почти все они расположены в Красносельском районе. Угрозу в электронной почте также нашли в одном торговом центре и морском порту. Всего было эвакуировано 17494 человека, объекты проверяли 94 сотрудника полиции.

Лжеминеры рассылают письма второй день подряд и с перерывами – больше месяца. Накануне были эвакуированы 24 тысячи человек, в том числе из Эрмитажа и Исаакиевского собора.





