МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

В Санкт-Петербурге 23 марта ожидается усиление юго-западного ветра до 16 м/с. Соответствующее предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС со ссылкой на Гидромет.

Сильный ветер может ломать ветви деревьев и опрокидывать шаткие и плохо закреплённые конструкции, поэтому автомобилистам рекомендуют парковать машины подальше от них, а пешеходам - обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Днём ранее ведомство выдало штормовое предупреждение на субботу, но позже прогноз назвали ошибочным.





