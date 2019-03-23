Умерла исполнительница «Спят усталые игрушки» Валентина Дворянинова

Популярная советская певица Валентина Дворянинова ушла из жизни в возрасте 91 года, сообщает 23 марта «Газета.ру» со ссылкой на «Российскую газету».

По словам ее подруги Ольги Диктович, она умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей.

Как отмечается, Дворянинова была первой исполнительницей песни «Спят усталые игрушки», которая была записана в 1964 году.

«...Под ее голос двенадцать лет засыпала вся детвора Советского Союза...» — говорится в материале.

Наиболее известными композициями певицы были песни «Калина красная», «Карелия», «Как тебе служится» и «Линахамари», уточняет газета.





