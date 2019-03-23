«Самый долгий день в жизни». Российские фигуристы завоевали пятую медаль на чемпионате мира

Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов завоевали «серебро» в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Сайтаме. Эта награда стала пятой в копилке российской сборной на ЧМ в Японии, сообщает 23 марта РБК.







Синицыну и Кацалапова обошел французский дуэт - Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Во время выступления они побили три рекорда, получив в ритм-танце 88,42 балла, в произвольной — 134,23, в сумме — 222,65. Тройку сильнейших замкнули американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью

«Это был самый долгий день в моей жизни», – признался позже Кацалапов в комментарии РИА Новости.

Накануне чемпионкой мира стала действующая чемпионка мира россиянка Алина Загитова.