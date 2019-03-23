Украина объяснила запрет на ввоз издания «Мастера и Маргариты» «пропагандой государства-агрессора»

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины расширил список книг, которые запрещено ввозить в страну. В него попал и роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» московского издательства «Азбука-Аттикус».

Госкомтелерадио усмотрело в предисловии к книге «признаки пропаганды государства-агрессора, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима», передаёт 23 марта «Говорит Москва». Ведомству не понравилось, что издание «Азбука-Аттикус» упоминает представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева и Валентина Гафта, которые внесены на Украине в чёрный список как лица, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Сенатор Алексей Пушков в своём «Твиттере» назвал происходящее книжной инквизицией.

Также ввозить нельзя книгу Оливера Стоуна и Питера Кузник «Нерассказанная история США» издательства «Азбука-Аттикус» и серии книг по психологии Даниила Райгородского, выпущенных издательством «ИД Бахрах-М».





