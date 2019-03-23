Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Столица Казахстана переименована в Нур-Султан указом нового президента республики Касым-Жомарт Токаева. Документ 23 марта опубликован на официальном сайте главы государства.

«В соответствии со ст. 9 закона республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве» я постановляю переименовать столицу Астану в Нур-Султан», — написано в документе.

Указ вступил в силу с момента его опубликования.

Ранее Токаев предложил также воздвигнуть в столице монумент в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева.





