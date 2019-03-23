Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Столица Казахстана переименована в Нур-Султан указом нового президента республики Касым-Жомарт Токаева. Документ 23 марта опубликован на официальном сайте главы государства.
«В соответствии со ст. 9 закона республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве» я постановляю переименовать столицу Астану в Нур-Султан», — написано в документе.
Указ вступил в силу с момента его опубликования.
Ранее Токаев предложил также воздвигнуть в столице монумент в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева.
Справка:
Первый и пока единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку 19 марта, незадолго до очередной, 30-й годовщины своего президентства. Впервые он возглавил республику 22 июня 1989 года, став первым секретарем ЦК КП Казахстана. Он был президентом с 24 апреля 1990 года. За годы его нахождения у власти в стране сменились 12 премьер-министров.