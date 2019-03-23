Минздрав назвал главную причину смертности мужчин в России

Семь из десяти смертей мужчин в России связаны с употреблением алкоголя, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе совещания по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в Саратове.

Как пишет РБК со ссылкой на слова министра, сейчас мужская смертность в РФ составляет 735,7 человека на 100 тысяч населения, тогда как в Евросоюзе этот показатель намного ниже – 200 – 300 человек. Скворцова заявила, что эта цифра в России через пять лет должна снизиться до 530.

Как подчеркнула министр, причина кроется в образе жизни, поэтому для улучшения показателя необходимо работать с молодым поколением. «Проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее», — объяснила она. Здоровый образ жизни и эффективное лечение могли бы предотвратить 41% смертей.

Больше всего проблем со здоровьем накоплено у людей в возрасте от 45 до 60. По словам Скворцовой, обычно люди, которые преодолевают 55-летний рубеж, живут до 79 лет.

Ранее президент Владимир Путин поручил повысить продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет.





