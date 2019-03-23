Минюст и Минэкономразвития к июню разработают новую концепцию КоАП
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству юстиции и министерству экономического развития до 1 июня разработать концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Распоряжение опубликовано 23 марта на сайте кабмина. Глава правительства дал соответствующее поручение в ходе заседания 21 марта.
«Минюсту России (Александру Коновалову) совместно с Минэкономразвития России (Максимом Орешкиным) и с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций <...> до 1 июня 2019 года представить в правительство Российской Федерации концепцию нового кодекса <...> об административных правонарушениях», — следует из документа.
Координатором назначен вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.