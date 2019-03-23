Минюст и Минэкономразвития к июню разработают новую концепцию КоАП

Темпы жилищного строительства в Санкт-Петербурге феврале 2019 года оказались на 9% меньше показателей февраля 2018 года - 69 тыс. кв. м против 76 тыс. кв. м. По мнению аналитиков группы компаний «ПСК», это обычная практика и делать далеко идущие выводы на основании данных первых двух месяцев года не стоит.