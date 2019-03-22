«Россия» задержала рейс в Петербург из-за важного пассажира. Братья Запашные дают на Фонтанке представление

Борт авиакомпании «Россия» вылетел из московского аэропорта Внуково вечером 22 марта с опозданием почти на час. Самолёт вернулся с взлетной полосы к терминалу забрать очень важного пассажира. Стюардессы упоминали в пересудах фамилию «Запашный».

О манёврах рейса SU 6020 во Внуково «Фонтанке» рассказали читатели. Рейс был готов вылететь из Москвы вовремя и около семи вечера направился к взлетно-посадочной полосе. Это подтверждают и данные сервиса Flightradar24. Движение борт начал в 18.48.

Через десять минут самолет сменил направление и вернулся к терминалу. Пассажиры утверждают, что на борт было необходимо посадить VIP-клиента. Экипаж извинился за задержку. Самолет вылетел через час после запланированного времени. В Пулково борт приземлился без двух минут девять. «Гарантировать не могу, но, кажется, от стюардесс я слышал фамилию Запашный», – рассказал читатель. Кто именно из братьев опаздывал на самолёт, «Фонтанке» неизвестно.

Столичные артисты Аскольд и Эдгар Запашные 23 марта в Петербурге дают два представления в Цирке на Фонтанке. Программа «Эпицентр мира» посвящена прошлогоднему чемпионату мира по футболу в России.







Авиакомпания «Россия» от комментариев отказалась.

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