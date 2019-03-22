Медведев: Россия не видит серьезных сигналов со стороны Украины по газовой сфере

Россия не видит серьезных сигналов со стороны Украины по газовой сфере, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

«Отношения между Россией и Украиной находятся в глубоком кризисе. В этом году истекает срок действия соглашения в газовой сфере и необходимо определиться, что делать дальше. Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем», — написал глава российского правительства.

Отношения между Россией и Украиной находятся в глубоком кризисе. В этом году истекает срок действия соглашения в газовой сфере и необходимо определиться, что делать дальше. Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем pic.twitter.com/W9xGdvgncD — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 22 марта 2019 г.







22 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и лидером партии «Украинский выбор» Виктором Медведчуком. На ней также присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер, который, в частности, заявлял о готовности компании к переговорам с Киевом о продлении завершающегося контракта на транзит газа через Украину.

В ходе встречи Бойко отметил, что газ, поставляемый на Украину по реверсу из Евросоюза, на $100 за 1 тыс. кубометров дороже российского газа при прямых поставках из РФ. Он назвал ситуацию «абсолютно ненормальной».