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Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского банка Bandes
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список по Венесуэле государственный банк Bandes, сообщила пресс-служба ведомства 22 марта.
По словам министра финансов США Стивена Мнучина, банк и его дочерние компании используются для перемещения денежных средств за границу в попытке поддержать действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Мадуро и его помощники исказили первоначальную цель банка, который был основан для того, чтобы поспособствовать экономическому и социальному благополучию венесуэльского народа, в отчаянной попытке удержать власть», — цитирует Мнучина пресс-служба американского Минфина.
Treasury sanctions BANDES, Venezuela’s national development bank, and subsidiaries, in response to illegal arrest of Guaido aide https://t.co/u038AnEs1b— Treasury Department (@USTreasury) 22 марта 2019 г.
Санкции также были введены в отношении расположенного в Уругвае банка Banco Bandes Uruguay S.A. В Минфине США заявили, что именно на счета в этой организации Мадуро в начале 2019 года попытался вывести более $1 млрд.
Справка:
23 января 2019 года спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Президент США Дональд Трамп в скором времени признал его временным венесуэльским лидером. Вслед за ним Гуайдо поддержали европейские страны, Канада, Бразилия и Аргентина и другие. Россия в свою очередь выразила поддержку действующему президенту страны Николасу Мадуро.
В ночь на 30 января США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Вашингтон запретил проводить с ней сделки, а также арестовал активы компании в своей юрисдикции. 8 марта американский Минфин продлил срок завершения операций с ценными бумагами PDVSA.