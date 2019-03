Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского банка Bandes

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список по Венесуэле государственный банк Bandes, сообщила пресс-служба ведомства 22 марта.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, банк и его дочерние компании используются для перемещения денежных средств за границу в попытке поддержать действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мадуро и его помощники исказили первоначальную цель банка, который был основан для того, чтобы поспособствовать экономическому и социальному благополучию венесуэльского народа, в отчаянной попытке удержать власть», — цитирует Мнучина пресс-служба американского Минфина.

