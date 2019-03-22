Tesla попросила добровольцев помочь с доставкой автомобилей покупателям

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«Тесле» пришлось пойти на экстраординарные меры, чтобы попытаться улучшить свои показатели перед концом первого квартала и неизбежным отчетом перед акционерами.

Компания попросила своих сотрудников помочь с доставкой купленных и оплаченных автомобилей клиентам, пишет Carscoops. За оставшиеся до 1 апреля дни Tesla должна поставить покупателям около 30 тысяч машин.

«Фонтанка» уже рассказывала, что после «производственного ада» у компании Илона Маска наступил «транспортный ад», вылившийся даже в покупку половины транспортной компании Central Valley Auto Transport и постройку собственных прицепов автовозов. При этом ряд источников сообщает, что поставки внутри США должны снизиться, поскольку Tesla начала массовый экспорт Model 3 в Европу и Китай. Однако, судя по письму, разосланному старшим вице-президентом компании начальникам подразделений и оказавшемуся в распоряжении СМИ, существующего флота автовозов все-таки оказалось недостаточно – с доставкой не справиться даже внутри страны. Вице-президент просит подчиненных найти добровольцев, готовых помочь компании доставить готовые автомобили покупателям.







Такие добровольцы, конечно же, нашлись. Один из них рассказал журналистам, что потратил три часа на дорогу до дома ожидавшего его клиента, а обратно добирался на Uber, который ему оплатила компания. «Мы все рады поучаствовать, потому что хотим видеть успех компании. Мы сделали это, чтобы гарантировать свое будущее и будущее компании», – заявил этот неназванный сотрудник Tesla.

У Tesla собственный подход к розничной торговле своей продукцией. У компании отсутствует сеть дилеров в обычном понимании – то есть в отличии от «нормальных» автобрендов, у компании Илона Маска нет «магазинов». Вместо этого есть целая сеть компактных шоу-румов, где клиенты могут ознакомиться с автомобилями и даже пройти небольшой тест-драйв, а затем сделать заказ. Такой же заказ можно сделать прямо за сайте компании, пройдя предварительную регистрацию. Купленные автомобили американским покупателям Tesla доставляет «до двери» – есть прямо к дому или к любому другому указанному месту (иногда это как раз тот шоу-рум, где делался заказ).

Напомним, что Tesla Model 3 по итогам прошлого года стала самым продаваемым автомобилем в своем классе, обойдя конкурентные модели Mercedes, BMW, Audi и Lexus вместе взятые.