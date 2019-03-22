СБУ узрела связь визита Бойко и Медведчука в Москву и неудачного теракта в метро Харькова

В Службе безопасности Украины заявляют, что визит в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука может быть связан с терактом в Харькове, который предотвратили сотрудники СБУ.

Об этом, как пишет УНИАН, сообщили в пресс-центре СБУ. "Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Бойко и Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям", – говорится в сообщении. В ведомстве не исключают возможной опосредованной связи этого события с несостоявшимся террористическим актом в метрополитене Харькова, который 22 марта якобы предотвратили сотрудники СБУ.

"Имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы РФ любыми способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль", – отметил председатель СБУ Василий Грицак.

Как пишет информагентство, ранее в пятницу оперативники СБУ установили, что российские спецслужбы якобы завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. "По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов", – пишет агентство со ссылкой на СБУ.

22 марта в Москве состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и главы "Газпрома" Алексея Миллера. Заявлялось, что на встрече, обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко заявил, что готов предложить РФ варианты продолжения транзитного газового контракта, поскольку действующая власть Украины "не проявляет активности" в решении этого вопроса. "У нас заканчивается большой транзитный контракт, действительно, мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет, а это более 50 тысяч рабочих мест в нашей стране, более 3 миллиардов доходов в бюджет. Мы не можем позволить, чтобы этот контракт был остановлен, это создаст серьезные проблемы нашей газотранспортной системе", – считает Бойко. По итогам встречи стороны пришли к выводу, что закупки газа у России сделают его дешевле для потребителей соседней страны минимум на четверть.





