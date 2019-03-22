УПЦ подала иск к Минкульту Украины из-за названия

Киевская митрополия Украинской православной церкви Московского патриархата подала в суд иск на Министерство культуры Украины из-за требования указать в своем названии принадлежность к России.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, пишет УНИАН. "Истец просит признать противоправными действия министерства по размещению на его официальном сайте и в газете "Правительственный курьер" Перечня религиозных организаций, которые подпадают под нормы ч.7 и ч.8 ст.12 Закона Украины "О свободе совести и религиозные организации" и которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) и подать их на регистрацию в установленном порядке", – говорится в сообщении. Сейчас суд решает вопрос об открытии административного производства по делу.

Украинское издание напоминает о том, что что ч. 8 ст.12 закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» предусматривает, если религиозная организация признана в соответствии с ч.7 ст. 12 этого же закона частью другой организации, руководящий центр которой находится в стране-агрессоре, то принадлежность к этой стране должна быть указана в ее названии, закрепленном в уставе. Эти две статьи появились в законе после их принятия Верховной Радой в декабре прошлого года.

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Происшествия 15.03.2019 19:20 Печать Священнослужителя УПЦ вызвали на допрос в СБУ Служба безопасности Украины вызвала на допрос в качестве свидетеля по делу о распространении религиозной литературы протоиерея канонической Украинской православной церкви Виктора Земляного из Ровенской епархии, сообщил 15 марта информационно-просветительский отдел УПЦ.

В видеообращении, опубликованном информационно-просветительским отделом на сайте УПЦ, протоиерей напомнил, что это уже не первый вызов в СБ Украины. Священнослужитель считает, что его "фактически хотят заставить замолчать, перестать действовать в рамках своих полномочий, как главы отдела по урегулированию межконфессиональных конфликтов".

"Сейчас я совершаю богослужение, по окончании которого буду ехать на допрос… Их интересует распространение религиозной литературы на церковную тематику, где рассказывается о церковных разделениях, об их последствиях, их угрозах, которые они несут для нашего государства. Эти книги в свободном доступе. Именно по этой причине меня снова на прошлой неделе, в среду, пробовали вызвать в СБУ (Службу безопасности Украины. – Ред.)", – сказал Земляной в видеообращении.

Он отметил, что постоянное давление оказывается также на членов его семьи, прихожан, происходят периодические обыски у юристов, журналистов епархии. Протоиерей утверждает, что, несмотря на это, храмы УПЦ "переполнены", а "храмы, которые захвачены представителями ПЦУ, стоят почти пустые".

В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.