Трамп велел отменить дополнительные санкции против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить дополнительные санкции против КНДР.

"Сегодня министерство финансов объявило, что добавит дополнительные крупномасштабные санкции к тем, которые уже имеются по Северной Корее. Я сегодня распорядился отозвать эти дополнительные санкции!" – написал Трамп в твиттер 22 марта, не пояснив, почему принял такое решение. Он также не сказал, о каких санкциях идет речь.

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions!

