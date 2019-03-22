Телеграм-канал «Ротонда» победил в номинации «Новые медиа» журналистского конкурса «Золотое перо»

Авторы телеграм-канала журналисты Ксения Клочкова и Мария Карпенко стали лауреатами конкурса «Золотое перо» в номинации «Новые медиа», сообщает корреспондент «Фонтанки» с церемонии награждения, которая проходит в Петербурге 22 марта.

В число номинантов также вошли: ресурс ROMB Александра Бурячко, рассылка писем редакторов Татьяны Ивановой, Алексея Шишкина и Натальи Гладышевой «Бумаги» читателям и мобильное приложение «Гэбня» проекта «Команда 29».

Ксения Клочкова – корреспондент «Фонтанки». Награждение журналистов происходит на фоне скандального увольнения Марии Карпенко из газеты «Коммерсант». Глава издательского дома Владимир Желонкин заявил, что причиной расставания с сотрудником (по соглашению сторон) стал «активизм, несовместимый с журналистским статусом», который шел в разрез с редакционной политикой. Карпенко заявила, что стала жертвой давления со стороны администрации Петербурга. За нее вступился региональный Союз журналистов. В своем заявлении он назвал произошедшее «попыткой нарушения ее конституционного права на свободу слова».





