Заподозренное в уничтожении Гладышевского заказника «Ленэнерго»: Вырубку леса согласовал Смольный

В правительстве Петербурга знали о вырубке леса на территории Гладышевского заказника, сообщили в «Ленэнерго» в ответ на претензии комитета землепользования.

Как рассказали «Фонтанке» 22 марта в энергосетевой компании, в Гладышевском подрядчик «ПСК Квант» расширял просеки воздушных линий по согласованию с Дирекцией особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга и комитетом благоустройства Смольного.

«Работы производились в присутствии представителя Дирекции, но необходимо отметить, что подрядная организация приступила к выполнению без письменного уведомления», – уточнили в «Ленэнерго».

Претензии к подрячику сетевой организации предъявляет другой комитет Смольного — по природопользованию. По мнению чиновников, не осведомленных, видимо, о документообороте своих коллег из комитета благоустройства, дровосеки с помощью лесовозов, тракторов и бензопил рубили Гладышевский на территории Петербурга без соответствующего разрешения.





