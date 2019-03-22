Участковый проигнорировал агрессивного нижегородца. Его жена мертва, полицейский — со статьей

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело после жалобы местной жительницы на участкового. Зять неоднократно избивал ее дочь, но внимание на это обратили только после того, как произошло убийство.

Как сообщает Следком 22 марта, уголовное дело в отношении участкового уполномоченного возбуждено по статье «халатность». В августе 2018 года жительница города Лысково написала заявление в полицию. В нем она рассказала, что ее дочь избивает муж. Однако на жалобу ей ответили отказом в возбуждении уголовного дела. Еще через две недели мужчина вновь поднял руку на жену, на этот раз она не выжила. За это его осудили, но мать погибшей приговором не удовлетворилась. О бездействии участкового она рассказала на личном приеме у руководителя следственного управления.

Дело было возбуждено не только в отношении полицейского. Теперь следователи вменяют супругу погибшей и избиение жены до убийства — по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».





