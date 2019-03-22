РПЦ настаивает на уголовном преследовании создателей художественных произведений за оскорбление чувств верующих

Против исключения из-под действия уголовной статьи об оскорблении чувств верующих спектаклей, фильмов и картин высказались в РПЦ 22 марта. Дело в публичности.

Об этом «Интерфаксу» рассказала руководитель правового управления Московский патриархии игуменья Ксения. РПЦ намерена добиваться исключения из проекта закона «О культуре», который 22 марта обсуждался в Государственной думе, особого положения для сферы искусства. Законопроект предлагает исключить из-под действия 148-й статьи Уголовного кодекса спектакли, фильмы, музеи и выставки. Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Как считают в РПЦ, продукты творчества предназначены для широкой публики. Среди зрителей могут быть верующие, а в произведении — что-либо их оскорбляющее.

«По нашему мнению, это все-таки публичные действия, предназначенные для публичного просмотра, и они однозначно относятся к тем публичным действиям, которые могут оскорбить религиозные чувства верующих», – настаивают в РПЦ.

Игуменья также отметила, что в состав рабочей группы, которая занималась разработкой законопроекта, представителей РПЦ не включили, хотя они об этом просили.

На парламентских слушаниях по поводу нового законопроекта 22 марта выступил Сергей Шнуров. Он призвал депутатов не увлекаться процессом регламентирования сферы и не пытаться сетью поймать океан.





