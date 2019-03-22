Северный цейхгауз Монетного двора отремонтируют за 70,6 млн рублей

Акционерное общество «Гознак» намерено провести реставрацию здания Монетного двора на территории Петропавловской крепости. Как следует из материалов на сайте госзакупок, опубликованных 22 марта, на ремонт фасада Северного цейхгауза предприятие готово потратить 70,6 млн рублей.

В техническом задании указано, что победителю конкурса предстоит также произвести ремонт штукатурки дымовых и вентиляционных труб, расчистить поверхности стен и архитектурных деталей от поздних окрасочных слоев и цементных вставок, починить кирпичную кладку, а известковую штукатурку в местах утрат восстановить сходным с историческим составом. Работы должны быть завершены к концу 2021 года.

Санкт-Петербургский монетный двор — старейшее предприятие АО «Гознак». Является ведущим производителем наград, орденов и медалей, памятных монет из драгоценных металлов, значков, памятных знаков. Наряду с государственными заказами предприятие выполняет работы по заказам частных лиц и фирм. Здание на территории Петропавловской крепости для Монетного двора было построено в 1798—1806 годах.





