Вскрытие не подтвердило отравление модели Иман Фадил, свидетельствовавшей против Берлускони

Первые результаты проведённых анализов после вскрытия модели Иман Фадил не выявили следов радиоактивных веществ. Об этом 22 марта сообщает агентство Ansa.

В этот раз исследовали образцы тканей печени и почек. Они, по предварительным данным, не содержат даже микроскопических следов радиации. Дополнительную экспертизу проведёт исследовательский центр в Риме.

Ранее сообщалось, что в организме 34-летней модели была обнаружена повышенная концентрация металлов, в частности кадмия и сурьмы. По словам адвокатов, незадолго до смерти Фадил опасалась отравления. Она скончалась 1 марта в больнице от отказа ряда органов.

Иман Фадил называют ключевой свидетельницей обвинения по так называемому «делу Руби», названному по имени несовершеннолетней танцовщицы Кариме Рашид эль-Мару. За сексуальную связь с ней в 2013 году приговорили премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, однако позже он был оправдан.





