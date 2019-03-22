«Они хотели убить как можно больше неверных». В Германии задержаны 11 человек, подозреваемых в терроризме

В землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе рейда спецслужб задержаны одиннадцать подозреваемых в террористической деятельности. Об этом 22 марта сообщает издание Die Welt.

Основными подозреваемыми являются трое человек: 21-летний мужчина из Оффенбаха и двое 31-летних братьев из Висбадена. По информации полиции, они планировали совершить «исламский теракт», чтобы «убить как можно больше неверных». Подготовка к нападению шла полным ходом — злоумышленники уже связались с торговцами оружием и арендовали «большой автомобиль». В ходе обысков были изъяты 20 тысяч евро, ножи, наркотики и большое количество электронных носителей информации.

Задержанным будут предъявлены обвинения в финансировании терроризма и подготовке к теракту, уточнили в прокуратуре Франкфурта.





