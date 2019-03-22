Число электромобилей в Финляндии за год выросло вдвое

Количество электромобилей в Финляндии в 2018 году выросло на 113 %, хотя их доля в автопарке страны по-прежнему мала, сообщает 22 марта Yle.

По данным Статистического центра на конец прошлого года, по дорогам Суоми ездят 15,8 тыс. автомобилей с электроприводом, включая гибридные.

Большинство электрокаров в стране (около 12 тыс.) – это гибриды с бензиновым двигателем. Автомобилей, работающих исключительно на электроэнергии, – немногим около 2,7 тыс. Оставшуюся часть составляют дизельные гибридные автомобили.

Электрокаров в Финляндии по-прежнему достаточно мало, ведь весь автопарк состоит из 5 млн транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Осло установят первую в мире беспроводную зарядку для электрокаров-такси.





