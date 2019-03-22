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Город
22.03.2019 19:16
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Как «Метрострой» защитил право строить петербургскую подземку шкурой неубитого медведя

Городские власти продолжают сотрудничество с «Метростроем» и возвращают компании возможность достраивать фиолетовую и оранжевую линии подземки. «Фонтанка» изучила часть документов, которыми строители доказали свою состоятельность.

Как «Метрострой» защитил право строить петербургскую подземку шкурой неубитого медведя

Эдуард Батанов, фото - Александр Николаев/Интерпресс

В распоряжении «Фонтанки» оказался проект бюджета движения денежных средств компании «Метрострой» на период с 2019-го по 2022 год. 

Это один из тех документов, которыми компания защищала свое право на продолжение работы по трем госконтрактам. Согласно этой бумаге, которая, по сути, представляет собой часть плана по выходу из кризиса, за ближайшие 4 года «Метрострой» планирует получить более 66 млрд рублей. В списке источников поступления финансов есть 5 млрд рублей за уже сданные «Новокрестовскую» и «Беговую», 1,1 млрд рублей – за стадион «Газпром Арена», и 4,6 млрд рублей – от «Северной верфи». Собеседники «Фонтанки» в Смольном опасаются, что включение в список неподтвержденных поступлений может в итоге аукнуться городскому бюджету. 

Так, вокруг денег за «Новокрестовскую» и «Беговую», которые продолжают зеленую линию на северо-запад, у Смольного и компании до сих пор нет единой позиции. «Метрострой» утверждает, что строительство двух станций обошлось ему в 35 млрд рублей. При этом стоимость работ по контракту составила 31,6 млрд рублей, а реально компании выплатили 29,3 млрд рублей. Более того, Дирекция транспортного строительства подала иск на 2,88 млрд рублей, который сейчас рассматривается в 1-й инстанции. 

Тем не менее, согласно документу, с которым ознакомилась «Фонтанка», компания в 2019 году ожидает получить за эти станции 2,3 млрд рублей, а в 2020 году – 3,4 млрд рублей. Никаких реальных подтверждений того, что деньги в итоге окажутся на счетах «Метростроя», – нет. Более того, вполне возможно, что Дирекция станет победителем в судебном споре за 2,88 млрд рублей. 



Похожая ситуация с 1,1 млрд рублей за стадион на Крестовском острове. Эту сумму компания рассчитывает получить по итогу судебного разбирательства с комитетом по строительству. При этом скорее вероятные убытки по иску ведомства на 2,8 млрд рублей за тот же самый стадион остаются не учтенными в планах компании.

За исключением спорных бюджетных денег, определенное сомнение вызывают и возможные поступления от «Северной верфи» в размере 4,6 млрд рублей. Недавно стало известно, что сотрудничество между организациями было прекращено, и сколько реально «Метрострою» удастся на нем заработать – большой вопрос. Еще более 53 млрд рублей компания планирует выручить на строительстве коричневой, фиолетовой и оранжевой линий подземки, что не вызывает вопросов. 

Если бы речь касалась исключительно финансовой деятельности ОАО «Метрострой», то подобный подход компании был бы её личным делом. Однако, после того как Смольный расторг с компанией 3 контракта на строительство метро, перед «Метростроем» поставили ряд условий возобновления сотрудничества. Среди них был пункт: продемонстрировать наличие финансовых возможностей для строительства подземки. 

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры, который на уровне исполнителя решения высшего руководства города и работает с «Метростроем», в ответе на запрос депутата Оксаны Дмитриевой честно признались, что обеспокоены теми документами, которые предоставил «Метрострой». Чиновники написали, что документы не соответствуют друг другу, и это «указывает либо на отсутствие у ОАО «Метрострой» квалифицированного управленческого ресурса, либо на нежелание ОАО «Метрострой» предоставлять достоверную информацию».

Впрочем, несмотря на это беспокойство, Смольный все же продолжил сотрудничество с «Метростроем» и даже дал компании и время, и деньги. Для этого потребовалось выпустить 4 постановления правительства. Три документа поменяли правила и масштабы авансирования, а также устанавили новые сроки завершения строительства фиолетовой, оранжевой и коричневой линий метро. Четвертый перераспределил финансы из адресной инвестиционной программы на 2019 год. 

Собеседники «Фонтанки» в городском правительстве скептично оценивают чрезмерно оптимистичный документ «Метростроя», который учитывает лишь возможные победы в судах и полностью исключает поражения. «Город дал слабину, когда вот таким вот образом пошел навстречу компании. Эти 10 млрд рублей, которые «Метрострой», скорее всего, не получит, в итоге лягут на плечи бюджета, ведь их использование предусматривается планами компании в строительстве подземки. Очень вероятно, что, когда по факту выяснится, что этих денег не будет, «Метрострой» потребует увеличить суммы контракта, чтобы как-то закрыть финансовые дыры в производственных программах», – рассуждают собеседники «Фонтанки» в Смольном. В «Метрострое» от комментариев отказались. 

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру» 

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