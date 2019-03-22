У номера Туктамышевой с раздеванием появится конкурент. Медведева пообещала предстать в следующем сезоне в образе гейши

Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая третьей на чемпионате мира в Японии, поделилась смелыми творческими планами на следующий сезон. В интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России 22 марта спортсменка призналась, что хочет выступить в роли гейши.

«Впереди выступления в шоу. Мы с тренерами уже строим планы на будущий сезон. Обсудили и выбрали музыку для произвольной программы «Мемуары гейши». Очень символично, что об этом я объявляю здесь, на чемпионате мира в Японии», — рассказала 19-летняя спортсменка.

Ранее спортсменка рассказала о том, с какими трудностями она столкнулась на неудачной для неё Олимпиаде в Пхенчхане, где она уступила более молодой Алине Загитовой. По словам Медведевой, из-за излишней худобы у нее были проблемы со здоровьем. Но сейчас она приближается к своему идеальному телу.





