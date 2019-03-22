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Бизнес
22.03.2019 18:18
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ИТМО анализом работы газовых турбин поможет Siemens локализовать производство в России

Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики в пятницу, 22 марта, открыл научно-исследовательскую лабораторию, созданную в партнерстве с одним из крупнейших мировых производителей энергетического оборудования Siemens. Лаборатория собирается заниматься сбором и анализом информации о работе газовых турбин, на создании которых специализируется головная германская компания, а сборка происходит на петербургском заводе «Сименс технологии газовых турбин». 

Лаборатория «Когнитивные технологии в промышленности» будет разрабатывать решения в области искусственного интеллекта для применения в промышленной энергетике, нефтегазовой отрасли, коммунальном хозяйстве, транспорте и даже медицине. Об этом было объявлено сегодня на церемонии подписания соглашения между ИТМО и российским филиалом «Сименс». 

«В основном работа пойдет с газовыми турбинами, – уточнил ректор вуза Владимир Васильев. – С каждого такого промышленного агрегата во время работы снимается очень много данных, которые необходимо верифицировать, делать аналитику». 

Научная деятельность сотрудников лаборатории, которую собирается финансировать Siemens, должна помочь германской компании в будущем локализовать в России производство высокомощных турбин, заявил гендиректор ООО «Сименс» Александр Либеров. 



Высокомощные турбины серии SGT-2000E, предназначенные для установки на российских электростанциях, сейчас собирают на заводе под Петербургом. Однако ООО «Сименс технологии газовых турбин» занимается в основном сборкой готовых газовых турбин, и локализация считается в компании завершенной на 62%. Локализация до 100% с передачей самой технологии производства возможна к 2024 году, говорил Александр Либеров в конце прошлого года 

Инвестиции Siemens в российскую локализацию составили за шесть лет 110 млн евро. Объем вложений в создание лаборатории ИТМО не разглашается. 

У Siemens уже есть лаборатория на базе СПбГУ, открывшаяся в прошлом году. Всего компания сотрудничает в России более чем с 50 вузами.

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