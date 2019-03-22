На КАД «размотало» Infiniti. Пробка растянулась на два километра

Движение на юге кольцевой автодороги Петербурга затруднило массовое ДТП. Очевидцы говорят о пострадавшем.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», вечером 22 марта на внешнем кольце КАД у развязки с Таллинским шоссе произошло ДТП с участием пяти машин. На кадрах с места аварии видно, что серьезные повреждения получили две легковушки: Infiniti и Daewoo. Также участником ДТП, судя по всему, стал автобетоносмеситель.

«Там тормозной путь ого-го, все колеса стерлись и дверь отстегнулась у «финика», – пишет Виктория. «Пострадавший водитель «Инфинити» ходит рядом с машиной», – добавляет Антон.







Информации о серьезно пострадавших в ГИБДД пока не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Движение на внешнем кольце КАД в районе места ДТП затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор сейчас тянется почти на 2 километра.