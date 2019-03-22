Калужский губернатор хочет найти «козлов», разболтавших его идею спасать музеи святыми мощами

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал «нормальной шуткой» своё предложение приманивать посетителей в музеи мощами святых и пообещал найти болтливых собеседников, которые подставили под удар его репутацию.

Как сообщил Артамонов радиостанции «Говорит Москва» 22 марта, блеснул юмором он в одном из местных музеев, где «замечательная выставка, но нет людей». Ничего предосудительного в собственной шутке он не видит, поскольку «эту глупость» никто не будет делать. В противном случае «святые перевернутся». Из слушателей перечислил директора, экскурсовода и личного помощника. Прочитать своё изречение в СМИ он не рассчитывал.

«Сейчас я узнаю, какой козёл меня выложил. Я не знаю, какому идиоту это пришло в голову. Я сейчас выясню, кто этот подонок, выложил это всё. Я что, должен всегда ходить с зашнуренным ртом, что ли?!» – возмущается губернатор, опасаясь, что теперь знакомые, в особенности европейские, решат, что он деградировал.

По СМИ яркая цитата калужского губернатора разлетелась 21 марта. Как пишет Kaluga24.tv, своим способом решить проблему пустующих музеев Артамонов поделился перед местными депутатами. Невостребованность экспонатов, по его мнению, подсказывает, что «до сознания людей не доходим».

«Я уже вчера отцу Георгию (настоятелю Свято-Георгиевского Мещовского монастыря. – Прим. ред.) в Мещовск позвонил и говорю: "Слушай, у тебя там мощей много. Давай, когда выставку будем открывать, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят"», – приводит его слова издание.





