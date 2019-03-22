МЧС отменяет субботний ветер. Ведомство ошиблось с прогнозом, но сослалось на предоставленную «в искаженном виде» информацию

В региональном управлении МЧС извинились за штормовое предупреждение на 23 марта. Как обратила внимание «Фонтанка», опубликованное сообщение полностью дублирует прогноз минувшего дня.

Региональное управление МЧС днем 22 марта на редакционную почту нашего издания прислало уточнение: «Распространенная ранее информация об ожидающемся 23 марта в Санкт-Петербурге усилении ветра является недостоверной». На самом деле в прогнозе нет ничего страшнее гололеда. В министерстве извинились за недостоверную информацию и отметили, что им она была предоставлена «в искаженном виде».

Тем не менее на сайте МЧС Петербурга по состоянию на половину шестого вечера пятницы все еще опубликован прогноз, который грозит сбить петербуржцев с ног. Порывы ветра, согласно сообщению, могут достигать 24 м/с. Точно такой же — дословно — прогноз синоптики давали накануне.

Северо-Западное УГМС на субботу, 23 марта, обещает в городе слабый или умеренный ветер, температура воздуха днем — до +7 градусов.





