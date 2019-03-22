Стрельба произошла в жилом доме Петербурга. Школьники совершили вооруженный налет на микробанк

В Петербурге совершено вооруженное нападение на микрофинансовую организацию, расположенную в жилом доме. Менеджер «Росденег» увидел стрельбу из боевого пистолета и детские лица.

Как стало известно «Фонтанке», днем 22 марта в офис «Росденег» на первом этаже жилой девятиэтажки на улице Белы Куна, 8, ворвались два мальчика и разыграли свои роли. Первый беспорядочно стрелял в область потолка, второй протягивал ручки к кассе. Менеджер послушно предоставил доступ к наличным средствам — трем тысячам рублей.

Полицейские Фрунзенского района получили ориентировку на разбойников и в магазине недалеко от «Росденег» застали две субтильные фигуры за тратой посильно нажитого.

Использованным при разбое оружием оказался боевой пистолет Макарова. Мальчиками — четырнадцатилетние школьники, помешанные на «аниме» с эротическим акцентом. На их страницах в соцсетях стоило бы побывать родителям и педагогам.







В ГУ МВД Петербурга и области сообщили, что информация о нападении на офис микрозаймов поступила в 15.30. Уголовное дело не возбуждали, школьников доставили в отдел полиции для разбирательства.