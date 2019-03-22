Прокуратура признала роддом №1 местом происшествия: ФСБ опрашивает, Следственный комитет осматривает

Оперативники регионального УФСБ, сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Василеостровского района пришли в роддом №1. По их мнению, в клинике не все хорошо с лицензированием и услугами на коммерческой основе. С пациентами правоохранители также ведут беседы. «Фонтанка» узнала, что претензии могут быть выдвинуты не столько к новому главврачу, сколько к его теще.

По информации «Фонтанки», днем 22 марта сотрудники прокуратуры, Следственного комитета Василеостровского района и УФСБ по Петербургу и Ленобласти пришли в родильный дом № 1 на Большом проспекте Васильевского острова. По данным нашего издания, прокуратура работает в отделе кадров, Следственный комитет – в бухгалтерии, а оперативники опрашивают нескольких женщин.

«Фонтанке» известно, что проверка проходит по материалу о нарушениях, процессуально же это называется осмотром места происшествия. Также наше издание выяснило, что силовики сомневаются в наличии лицензий по некоторым видам сложных операций, а также чистоте сборов денег при оказании платных услуг.

Как подсказали «Фонтанке» собеседники в самой клинике, «не исключено, что это связано с работой недавно назначенного нового главврача Коробкова».







– Даже не столько с ним, сколько с его тещей, которая активно работала в коммерческом отделе, потом официально ушла, но фактически влияет на процессы, – добавил комментатор.

Также можно добавить, что сотрудники ФСБ разговаривают с теми женщинами, которым сегодня утром были сделаны операции, а также с теми, кто к ним готовится. Навряд ли беседы касаются тонкостей медицины, скорее ее оплаты.