В поддержку кандидата Беглова появился сайт, хотя о намерении избираться он пока не заявлял

В Интернете появился предвыборный сайт Александра Беглова. Доменное имя zabeglova.ru зарегистрировано еще 5 марта.

Фото: скриншот главной страницы сайта

Портал обнаружили 22 марта анонимные телеграм-каналы, критически настроенные по отношению к врио губернатора. Блогеры отмечают, что Беглов еще не заявлял о намерении идти на выборы, и авторы сайта в его поддержку, если он настоящий, могли бы пока скрыть его от посторонних глаз.

На единственной странице с видом Петербурга и избирательной урны сообщается, что информация на сайте появится в ближайшее время. Также на портале написаны два слогана: «Чтобы люди жили счастливо и богато» и «Мы не нарушаем обещания». Кто именно создал сайт, неясно, в одном из пока неформальных штабов Беглова от авторства отказались.







Отметим, что, как писала «Фонтанка», на данный момент над кампанией Александра Беглова трудятся несколько групп политтехнологов. В частности, контракт получила «Има-консалтинг», привлечены технологи Александр Серавин, Ярослав Игнатовский, сотрудник администрации президента Борис Рапопорт и другие. Совещания организаторов выборов проводятся на Красногвардейской площади, в пространстве «Арт-плей».