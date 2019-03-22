Трус не играет в хоккей… Новая Ледовая арена в Пушкинском районе

Впервые о Ледовой арене в микрорайоне Пулковское, рядом с малоэтажным проектом «На Царскосельских холмах», заговорили в 2017 году. Сразу возник интерес к новому спортивному объекту: в городе много хоккейных команд, открываются школы фигурного катания, но все они сталкиваются с проблемой нехватки льда для тренировок и выступлений - городские катки переполнены.

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Сначала открыть Ледовую арену планировалось в начале 2019 года, но в силу ряда причин сроки сдачи пришлось перенести. И вот, наконец, появилась новая информация о проекте: спорткомплекс может начать свою работу уже в августе этого года.

«К этому сроку мы завершим устройство внутренних сетей здания, уже завершается решение вопроса с подключением к энергоснабжению. Осталось решить вопросы с городским водоканалом», – говорит заказчик и застройщик строящейся «Ледовой арены Пулково» Владимир Акимов.

Общая площадь современного крытого спорткомплекса составляет более 4 тысяч квадратных метров, размер самого ледового поля составляет – 56 на 26 метров (так называемый «канадский лед»). Выбор именно таких параметров для катка не случаен – Российская хоккейная лига переходит на площадки канадского размера, а значит именно этот формат льда в дальнейшем будет востребован. Дело в том, что на меньших размерах площадки игра становится более зрелищной, силовой и интересной.

Кроме самой ледовой арены в здании располагаются трибуны для зрителей, раздевалки для спортсменов и судей, сушилки для спортивного инвентаря, прокат и профессиональная заточка коньков. На втором этаже предусмотрен спортивный зал для «сухих» тренировок и зона небольшого кафе. В дальнейшем там появится застекленный балкон с видом на лед, где родители могут наблюдать за тренировками детей, а болельщики – за игрой в более комфортных условиях. Для людей с ограниченными возможностями создана доступная среда, в том числе пандус на трибуну, благодаря которому и родители с детскими колясками смогут посещать тренировки и игры. Есть помещения для охраны и медицинский кабинет.







«В перспективе на участке рядом с Ледовой ареной появится еще два небольших крытых катка размером 20 на 40 метров – для фигуристови вратарей, – продолжает Владимир Акимов. – Предусмотрено достаточное количество парковочных мест».

«Ледовая арена Пулково» находится в Пушкинском районе Петербурга, на территории микрорайона Пулковское. Спортивный комплекс соседствует с малоэтажными жилыми комплексами «Образцовые кварталы», которые строятся в рамках масштабного проекта «На Царскосельских холмах». Часть новостроек – первые три «Образцовых квартала» уже сдана, первые два заселены и обжиты, в третьем новоселы заканчивают ремонты. ЖК «Образцовый квартал 4» застройщик – компания «Терминал-Ресурс» планирует сдать в этом году, а в пятом «Образцовом» продажи начались совсем недавно. Рядом с жилыми комплексами уже работают продуктовые супермаркеты, открыт бизнес-центр «Перспектива». Совсем скоро «Терминал-Ресурс» начнет строить новый объект – бизнес-парк GARAGE, на первых этажах которого откроется гипермаркет на тысячу квадратных метров, будет работать аптека, кафе, химчистка. Ну а всего в новом микрорайоне «На Царскосельских холмах» появится 12 детсадов и 5 школ, бассейн, торгово-развлекательный центр, магазины, рестораны и коммерческие объекты.

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Так что родителям, которые будут возить своих детей на тренировки в новую Ледовую арену, будет чем занять себя в свободное время. Ведь тренироваться и просто кататься «для себя» на новой арене смогут не только жильцы «Образцовых кварталов» (ходить на тренировки они могут пешком), но и жители Пушкинского, части Московского района и Павловска. Дело в том, что Ледовая арена удачно расположена: до ближайших станций метро «Московская» и «Купчино» можно добраться за 15 и 10 минут соответственно. При желании в любую точку Петербурга быстро и без пробок помогут добраться удобные выезды на Пулковское, Киевское, Московское шоссе, Витебский проспект и кольцевую автодорогу. До аэропорта «Пулково» можно доехать за 8 минут.

По замыслу создателей, Ледовая арена должна стать базой для детской хоккейной спортивной школы, а также для взрослых любительских команд. А также местом для проведения турниров и сборов. В том числе и профессиональных – уровень и качество льда арены это позволяет. В здании будут тренироваться детские хоккейные клубы и школы фигурного катания. В то же время спорткомплекс откроет свои двери и для массового посещения. В свободное от тренировок время покататься на профессиональном льду смогут все желающие. Арендовать каток можно будет и для проведения корпоративных мероприятий.

«В Ледовой арене будут проходить хоккейные соревнования, сначала появится секция хоккея, а потом станут проходить занятия спортивной школы. Само собой, лед будет доступен и для любительского массового катания, – добавляет Владимир Акимов. – Мы хотим, чтобы катание на коньках на новой Ледовой арене стало для петербуржцев новым интересным времяпрепровождением».

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