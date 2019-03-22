Аналитики: российские автомобилисты предпочитают автоматическую трансмиссию «механике»

Среди всех автомобилей, проданных в России в 2018 году, больше половины занимают машины с автоматической коробкой передач. Эксперты отмечают, что машин с «автоматом» на российском рынке уже третий год продается больше, чем с «механикой».

По данным аналитического агентства «Автостат», опубликованным 22 марта, за минувший год в России продали 941 тысячу новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией. Это 56,3% от всего объема российского авторынка. На машины с механической трансмиссией, соответственно, пришлось лишь 43,7% рынка.

Предпочтение россияне отдавали автомобилям с классическими «автоматами»: их было продано 762,7 тысячи, что составляет 45,6% от общего объема продаж. На долю машин с вариаторами пришлось 7,75% рынка — их было реализовано 128,7 тысячи. И 3% рынка заняли автомобили с роботизированной трансмиссией — 49,6 тысячи авто.





