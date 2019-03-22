Зачем покупателю инновации в строительстве: 4 понятных примера

Для большинства покупателей инновации в строительной области – понятие крайне абстрактное. Стоит простой вопрос: «Что это даст мне, конкретному покупателю квартиры»?

«Аквилон Инвест»

Виталий Коробов, директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», постарался просто и понятно разъяснить суть новых технологий на примерах тех решений, которые компания внедряет в свои проекты. Сегодня девелопер вводит новый стандарт строительства жилых домов 4Е, базирующийся на четырех принципах: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия.

Виталий Коробов, директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест»/ «Аквилон Инвест»

Умное тепло-сбережение

"Нерациональное использование ресурсов – главная боль планеты в XXI веке. Растущие тарифы за коммунальные услуги постепенно заставляют отечественных застройщиков и покупателей бережнее относятся к энергоресурсам. Одной из разработок технической лаборатории «Аквилон Инвест» в этом направлении стала энергосберегающая система утепления дома «Термо-S». Технология позволяет сократить потребление тепла до 40%, а значит, как минимум до 40% уменьшить цифры за отопление в квитанции. Система впервые применена в нашем ЖК «Q-мир». Слой утеплителя стен и кровли в доме увеличен до 180 мм (при норме 100-130 мм), а в кровельном пироге используется дополнительная тепло- и гидроизоляция, что практически исключает теплопотери. Дополнительный теплосберегающий слой позволяет достичь нужной температуры в помещениях при меньшем количестве радиаторов. Соответственно, потребление теплоносителя снижается, что дает реальную экономию жильцам.







Энерго-экономия в каждой детали

Экономия энергии – это вовсе не ограничения в комфорте за счет уменьшения числа бытовых приборов или снижения освещенности комнат. Это разумное использование всех поступающих в дом ресурсов. Мы уже давно устанавливаем в домах индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с автоматической регулировкой мощности отопления в зависимости от температуры на улице. В квартирах выполнена коллекторная разводка отопления с установкой радиаторов с терморегуляторами. При таком подходе каждый отопительный прибор подключен отдельно, и жильцы смогут настраивать нужную температуру в любой комнате. В общих зонах применяется энергосберегающее освещение с датчиками движения, малошумные лифты с регенерацией энергии, которые потребляют до 75% меньше ресурсов.

Управление домом с экрана смартфона



Мы можем работать с телефона, заказать такси, купить билеты в театр, общаться с человеком на другом конце света. Совершенно очевидно, что дома также пора выводить в онлайн. Сегодня наши дома включают комплекс умных технологий «in-Home», функционал которого постоянно расширяется.



«in-Home» связывает абонентский коммуникатор в вашей квартире с мобильным телефоном через специальное приложение. С абонентской панели или телефона вы сможете просматривать информацию с камер видеонаблюдения, получать и оплачивать счета, заказывать нужную услугу: от ремонтной бригады до еды на дом, быстро отправлять информацию об обнаруженных проблемах в доме и многое другое. В квартирах устанавливаются «умные» счетчики с автоматической подачей сведений в УК и ваше приложение, а в доме – датчики защиты от пожара и потопа. На абонентской панели доступны функции сигнализации и SOS-кнопка. При срабатывании датчиков или сигналов, уведомление придет на пульт консьержа и на ваш мобильный телефон.

Экология для каждого

Экосознательность населения, пусть не быстро, но стабильно растет. «Зеленый» девелопмент набирает популярность в России. Эко-дом – это не просто красивые слова, если, конечно, статус подкреплен документально. К примеру, ЖК «Q-мир» присвоен золотой сертификат GREEN ZOOM, и чтобы получить его, мы должны были подтвердить соответствие объекта по 30 критериям экологичности и энергоэффективности. Наряду с ресурсосбережением и внимательным отношением к окружающей среде, важное требование эко-строительства – забота о здоровье и хорошем самочувствии жителей дома. А это безопасность материалов, свежий воздух, комфортный стабильный микроклимат, возможности для активного отдыха и спорта рядом с домом.

«Аквилон Инвест»

К примеру, в борьбе за исключение теплопотерь важным вопросом становится правильная организация вентиляции в квартирах. В наших квартирах постоянный приток свежего воздуха осуществляется через индивидуальные клапаны КИВ. Конструкция клапанов при этом защищает от сквозняков, уличного шума и пыли.

В наших дворах есть аллеи, беседки для общения, спортивные и игровые площадки, тренажеры. Визитной карточкой «Аквилон Инвест» стала организация на 1 этаже спортивных студий и детских клубов. Это не коммерческие помещения – они будут оборудованы силами застройщика и переданы в общую собственность жильцов.

«Аквилон Инвест»

Разумная эргономика

Существует масса примеров, когда квартиры одной и той же площади существенно отличаются по комфорту. В одной вмещается все, что нужно, в другой – негде развернуться. Планировка квартиры играет роль, а в условиях дорожающий «квадратов» особенно важным становится, чтобы каждый метр площади был максимально функционален. Кроме того, коммунальные платежи также начисляются, исходя из метража.

Мы проектируем дома по принципу «Разумные метры», построенному на европейских исследованиях по эргономике пространства. В «разумных» квартирах нет длинных коридоров, тупиков или комнат с непрямыми углами, которые невозможно функционально использовать. В них уже определены места для встроенных систем хранения, а планировки создаются с рекомендациями по расстановке мебели.

«Разумные» парадные светлые, в «разумном» доме есть паркинги, сити-боксы, колясочные и общественные пространства, где могут пообщаться соседи.

Это лишь некоторые из идей, которые уже внедрены в нашу работу, уверен, что через год их станет еще больше. Все эти разработки сегодня мы объединили в новый стандарт домостроения 4Е, по которому, в частности, возводятся ЖК «Q-мир» в Петербурге и ЖК «Аквилон Park» в Москве. С каждым новым проектом этот стандарт будет только совершенствоваться".

ЖК «Аквилон Park» – застройщик ООО «СтройНафта», проектная декларация размещена на сайте http://akvilon-park.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте https://q-mir.spb.ru