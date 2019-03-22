Медведев и Медведчук проводят переговоры в Горках. Глава «Газпрома» Миллер хочет создавать с Украиной газотранспортный консорциум

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в подмосковных Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука (в СМИ его называли кумом Владимира Путина). Об этом 22 марта сообщает ТАСС.

По данным издания, разговор шел о газовом взаимодействии между странами.

«Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести. Мы могли бы в настоящий момент обсудить целый ряд вопросов, которые являются особенно актуальными, имея в виду текущее состояние дел в сфере экономического взаимодействия. Я имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше», – заявил Дмитрий Медведев.

Во встрече также принимает участие глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он уточнил, что российский монополист готов поучаствовать в «создании газотранспортного консорциума на Украине». При этом Юрий Бойко, который некогда возглавлял украинский «Нафтогаз», заявил, что Украине нужны контракты с Россией на прямые поставки газа. «Газпром» готов к таким переговорам, однако о цене говорить пока рано, уточнил Миллер.

Отметим, лидер партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Юрий Бойко идет на выборы президента Украины в качестве самовыдвиженца, его поддерживает движение Виктора Медведчука «Украинский выбор — Право народа». Согласно недавним соцопросам, он идет на четвертом месте с 12% возможных голосов. На первом месте шоумен Владимир Зеленский (23,1%), затем следуют экс-премьер Юлия Тимошенко (14%) и нынешний глава государства Петр Порошенко (12,4%).





