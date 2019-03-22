КПРФ намерена добиться места в Госдуме для Грудинина через Верховный суд

Коммунисты считают решение ЦИК об отказе предоставить мандат умершего Жореса Алферова в Государственной думе Павлу Грудинину нелегитимным. Решить вопрос Зюганов попросил Верховный суд — жалоба уже подана.

О том, что лидер КПРФ намерен оспорить решение Центризбиркома, он рассказал агентству РИА Новости 22 марта. На своей странице «ВКонтакте» Геннадий Зюганов добавил, что решение Центральной избирательной комиссии носит «сугубо политический характер». «В качестве доказательства наличия неких зарубежных счетов нам показали копии каких-то бумажек. По оценкам ряда специалистов, ЦИК вышел за пределы своих полномочий», – пишет лидер коммунистов.

О том, что мандат Алферова передадут депутату Законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву, стало известно накануне. ЦИК мотивировал решение тем, что по закону место должно достаться первому человеку в группе, который значился в партийных списках, но не попал в парламент после распределения по итогам выборов. Передавать мандат Грудинину избирательная комиссия отказалась якобы из-за того, что у экс-кандидата в президенты есть незакрытые иностранные счета.





